Portugal lembrou hoje pela primeira vez as vítimas portuguesas do regime nazi durante a II Guerra Mundial, portugueses "muito esquecidos", mas cuja memória está a ser progressivamente resgatada, afirmou hoje à Lusa o chefe da diplomacia portuguesa.

Augusto Santos Silva falou à Lusa, por telefone, a partir de Mauthausen, Áustria, onde participou hoje na cerimónia anual comemorativa da libertação daquele antigo campo de concentração pelas forças americanas (em 1945) e procedeu ao descerramento de uma placa em homenagem aos portugueses, de todas as origens e credos, vítimas do regime nazi.

"É a primeira vez que Portugal assinala e homenageia as vítimas portuguesas do sistema concentracionário do III Reich", declarou Santos Silva, destacando que este gesto foi possível devido ao projeto de investigação em curso no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, sob a coordenação do historiador Fernando Rosas, que procura identificar os portugueses que foram apanhados pelo sistema de trabalho forçado do regime nazi.