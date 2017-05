Actualidade

O primeiro-ministro considera que a comunidade portuguesa residente no Qatar, composta sobretudo por "quadros qualificados", representa a imagem de um país moderno e com potencialidades económicas que transcendem o seu mercado interno de 10 milhões de habitantes.

Esta é uma das ideias transmitidas por António Costa em entrevistas aos jornais "Gulf Times" e "Qatar Tribune", que serão publicadas na segunda-feira - dia em que o líder do executivo português inicia uma visita oficial de 24 horas ao Qatar, que inclui um encontro com o emir, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, no trono desde 2013.

Nas duas entrevistas, o primeiro-ministro refere-se aos cerca de 1.500 portugueses residentes no Qatar, na sua maioria jovens, que exercem funções de gestão ou estão em empresas ligadas a novas tecnologias.