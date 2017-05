Actualidade

O Freamunde juntou-se hoje ao Olhanense nas equipas despromovidas ao Campeonato de Portugal de futebol, enquanto Fafe e Vizela já sabem que terão, pelo menos, de disputar o 'play-off' de manutenção na II Liga.

O Freamunde, 21.º e penúltimo classificado, foi derrotado pelo já promovido Portimonense (2-1), na 40.º jornada, e regressa aos campeonatos não profissionais ao fim de três temporadas na II Liga.

O Fafe, que conseguiu uma reviravolta em casa do Gil Vicente (3-1), e o Vizela, que perdeu em casa com o Cova da Piedade (3-2), já não têm possibilidade de garantir a manutenção diretamente e vão ter, pelo menos, de disputar o 'play-off' de manutenção (entre o 17.º e o 18.º da II Liga e os segundos classificados de cada uma das séries de subida do Campeonato de Portugal).