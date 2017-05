Actualidade

A UNICEF congratulou-se hoje com a libertação das 82 jovens nigerianas sequestradas pelo grupo islamita Boko Haram e pediu às autoridades para lhes proporcionarem apoio psicológico e social para que retomem os estudos e superem o trauma que sofreram.

"Enfrentam um processo longo e difícil para reconstruir as suas vidas depois do horror indescritível e do trauma que sofreram às mãos do Boko Haram", sustenta um comunicado do representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na Nigéria, Pernille Ironside.

Neste sentido, o organismo ofereceu-se para colaborar com as autoridades nigerianas no sentido de prestarem apoio psicológico e social às menores para que possam reunir-se com as famílias e retomar os estudos.