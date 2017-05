Actualidade

As 82 jovens libertadas no sábado pelo grupo extremista Boko Haram reencontraram-se hoje em Abuja, capital da Nigéria, com as respetivas famílias, depois de terem passado três anos em cativeiro.

Depois de o Governo nigeriano ter anunciado no sábado à noite a libertação, após intensas de negociações com o grupo extremista, as jovens chegaram hoje a Abuja, onde foram recebidas pelo Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, num encontro marcado pela emoção.

As raparigas integravam o grupo de mais de 200 alunas de uma escola secundária da localidade nigeriana de Chibok (noreste) que foram sequestradas pelo Boko Haram em 14 de abril de 2014.