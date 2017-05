França/Eleições

Os apoiantes de Emmanuel Macron festejaram hoje de forma eufórica no pátio interior do museu do Louvre, em Paris, quando surgiram as primeiras estimativas de voto que dão vitoria ao liberal pró-europeu.

Muitos agitavam bandeiras francesas, abraçavam-se entre si e entoavam o hino nacional francês, intitulado "A Marselhesa".

Quando as primeiras estimativas surgiram nos ecrãs instalados no local houve uma explosão de alegria, como descrevem os 'media' franceses.