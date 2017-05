França/Eleições

O porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, considerou hoje a eleição de Emmanuel Macron para a presidência de França como "uma vitória para uma Europa forte e unida".

"Felicitações. A sua vitória é uma vitória para uma Europa forte e unida e para a amizade franco-alemã", escreveu Steffen Seibert no Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, também saudou a eleição do candidato centrista, afirmando, também no Twitter, que ela significa que "França continua no coração da Europa".