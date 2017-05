Actualidade

O Vitória de Guimarães somou hoje o sétimo triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Arouca, por 1-0, na 32.ª jornada, graças a um golo de Marega.

O avançado maliano marcou aos 76 minutos o único golo do encontro, com os vimaranenses, quartos classificados, a somarem uma inédita sétima vitória consecutiva e alcançarem 62 pontos, igualando o máximo da história do clube, conseguido em 1995/96.

O Arouca, que somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, segue no 14.º posto, com 32 pontos, a um de garantir matematicamente a manutenção.