França/Eleições

O primeiro-ministro francês afirmou hoje que a vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais demonstra a rejeição dos eleitores ao projeto "fatal" da Frente Nacional e que a "esquerda governamental" deve contribuir para o êxito do seu mandato.

"A esquerda governamental, que tem o sentido da responsabilidade e a consciência da importância do momento histórico em que nos encontramos, deve dar o seu contributo para o êxito do país e do quinquénio que começa", indicou o socialista Bernard Cazeneuve em comunicado.

O chefe do Governo francês disse que o triunfo de Macron "deve ser também o de todos os franceses que querem, de forma construtiva, que a França progrida".