França/Eleições

O grupo eurocético dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) no Parlamento Europeu felicitou Macron pela sua vitória nas presidenciais francesas adiantando que partilham a crença de que o futuro deve ser cimentado na esperança e não no medo.

"Podemos não concordar em tudo, mas ambos acreditamos que o nosso futuro deve ser construído na esperança em vez de no medo", segundo um comunicado do grupo que integra, entre outros, os eurodeputados eleitos pelo Partido Conservador britânico, liderado por Theresa May que lidera o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

"Ambos entendemos a necessidade de uma reforma profunda mas construtiva da União Europeia para ser criada uma organização que pode ser responsabilizada, que ouve e reage aos desejos e necessidades das pessoas comuns".