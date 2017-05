França/Eleições

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, convidou hoje convidou Emmanuel Macron a discursar numa sessão plenária do hemiciclo europeu, defendendo " uma Europa que dê respostas concretas" aos seus cidadãos.

"Convido Emmanuel Macron a ir à plenária do Parlamento Europeu. Unidos por uma Europa que dê respostas concretas aos cidadãos", escreveu Tajani na sua conta no Twitter.

Ainda no Twitter, o líder do PE adiantou contar "com que a França contribua para mudar a União [Europeia], aproximando-a dos cidadãos.