França/Eleições

Milhares de pessoas celebraram a vitória de Emmanuel Macron e, sobretudo, a derrota da Frente Nacional na Esplanada do Louvre, em Paris, com muita música e imensas bandeiras francesas.

O lusodescendente Julien dos Santos foi para junto da pirâmide do Louvre ao final da tarde e ficou à espera do discurso de Emmanuel Macron, o candidato que apoiou desde a primeira volta, ainda que seja socialista, e disse à Lusa que é preciso "ver estes resultados com muita humildade".

"Estou aqui para festejar a vitória do nosso novo Presidente Emmanuel Macron. Hoje é o nosso Presidente, o Presidente de todos os franceses mesmo se temos de ver estes resultados com muita humildade porque sabemos que o outro partido que estava na segunda volta era a Frente Nacional. Sabemos que muitas pessoas votaram contra a Frente Nacional, contra a xenofobia e não a favor do Emmanuel Macron", afirmou o vereador de Gonesse, nos arredores de Paris.