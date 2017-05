França/Eleições

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, considerou hoje que a eleição do liberal Emmanuel Macron como Presidente francês é "uma inspiração para a França e a Europa".

"Estou certo que iremos trabalhar em conjunto para que a Europa altere o seu rumo, volte a inspirar as pessoas para que nunca mais se viva o pesadelo da extrema-direita", disse Tsipras, chefe do Governo grego e líder do partido Syriza (esquerda radical), numa mensagem no Twitter.

Na sexta-feira, Macron afirmou-se favorável a uma reestruturação da dívida grega, garantindo que irá "liderar" a luta para alcançar esta medida.