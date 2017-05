França/Eleições

Grupos dispersos de manifestantes mascarados entraram em confronto com a polícia em Paris, depois da eleição do candidato centrista Emmanuel Macron para a Presidência de França no domingo.

Cerca de 100 manifestantes estão a concentrar-se em vários protestos móveis nos bairros próximos do cemitério Pere Lachaise, na zona oriental da capital francesa. A polícia responde com gás lacrimogéneo e com algumas detenções, descreve a agência de notícias Associated Press (AP), no local.

Também em Nantes, as forças de segurança francesas dispararam gás lacrimogéneo numa manifestação convocada contra o presidente eleito, Emmanuel Macron.