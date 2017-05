Actualidade

Mais de um milhão de crianças refugiadas fugiram em massa do Sudão do Sul, procurando escapar à violência num país mergulhado há mais de três anos num conflito, indicaram hoje a UNICEF e o ACNUR.

"Quase uma em cada cinco crianças no Sudão do Sul viu-se obrigada a abandonar a sua casa, o que mostra quão devastador o conflito está a ser para os mais vulneráveis", afirmou Leila Pakkala, diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para África Oriental e Meridional,

O futuro de uma geração está "em grave risco", advertiu.