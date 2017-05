Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, está hoje em Marrocos para uma visita oficial que tem como objetivo reforçar a cooperação bilateral, em particular na segurança marítima e indústrias do setor.

Na capital marroquina, Rabat, José Azeredo Lopes vai reunir-se com o ministro delegado junto do primeiro-ministro para a Administração dos Assuntos de Defesa, Abdellatif Loudiyi, recentemente reconduzido no cargo no novo governo de Marrocos, e com o Inspetor-Geral das Forças Armadas, general Abdalfattah Luarak.

"Os desafios de segurança internacional, o desenvolvimento das indústrias de Defesa e o reforço da cooperação ao nível da segurança marítima" serão os temas na agenda das reuniões, segundo uma nota do Ministério da Defesa.