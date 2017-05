Actualidade

O presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) da China, Zhang Dejiang, chegou hoje a Macau, para se inteirar "do desenvolvimento da cidade".

O avião que transportava Zhang Dejiang, "número três" da hierarquia do Estado chinês, e o vice-secretário-geral do comité permanente da APN, Li Fei, aterrou por volta das 11:40 (03:40 em Lisboa) no Aeroporto Internacional de Macau.

Um total de 240 alunos de escolas primárias locais deu as boas-vindas a Zhang Dejiang com flores. Com flores e bandeiras de Macau e da China nas mãos, as criança gritaram "Bem-vindo", "Bem-vindo" assim que o avião aterrou na pista.