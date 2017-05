Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, expressou hoje a vontade de potenciar as relações bilaterais com Emmanuel Macron, que venceu as presidenciais francesas de domingo, e classificou o país europeu como "parceiro estratégico" de Pequim.

"A França foi o primeiro país ocidental que estabeleceu relações diplomáticas com a nova China", disse Xi, citado pela agência oficial Xinhua, recorrendo ao termo que descreve a República Popular da China, fundada em 1949.

"A China quer esforçar-se em conjunto com a França, um parceiro estratégico, para promover as relações íntimas e duradouras a todos os níveis", acrescentou.