Actualidade

O Banco Mundial vai manter a suspensão do apoio orçamental a Cabo Verde, decidida há mais de um ano, até que o Governo submeta para aprovação o plano de reestruturação da empresa Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV).

O Banco Mundial aprovou um novo programa de apoio para os próximos três anos em Cabo Verde, estimado em 90 milhões de dólares (cerca de 82 milhões de euros), que irá começar o financiamento de projetos a partir de julho, mas manterá a componente do apoio orçamental suspensa até que seja encontrada uma solução para a TACV.

Em entrevista à agência Lusa, por telefone, a partir do Senegal, Louise Cord, a representante do Banco Mundial para Cabo Verde, disse esperar que o plano, que está a ser elaborado com a assistência técnica de especialistas da instituição, seja apresentado de dentro de um ou dois meses.