O regime de Pyongyang pediu hoje, na véspera das eleições presidenciais na Coreia do Sul, o fim da confrontação com Seul e a abertura de uma "nova era de reunificação".

"A confrontação com a Coreia do Norte, prolongada pelo partido conservador [sul-coreano], deve terminar, e as forças da nossa nação devem unir-se para abrir uma nova era de reunificação", de acordo com uma coluna de opinião no diário oficial norte-coreano Rodong Sinmun.

A Coreia do Sul realiza na terça-feira eleições presidenciais antecipadas. O candidato Moon Jae-in do Partido Democrático é dado como favorito.