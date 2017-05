Actualidade

O Governo considera que o plano contra a violência no desporto, em particular no futebol, "está em andamento", e mostra-se satisfeito por ter conseguido juntar à mesma mesa várias estruturas da modalidade.

"Acho que não há melhor maneira de fazer as coisas do que chamar os responsáveis e juntá-los em torno de um denominador comum, que é erradicar o fenómeno da violência", disse o secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEDJ) à agência Lusa.

Em 10 de abril, poucos dias depois de um árbitro ter sido agredido por um futebolista num jogo da divisão de Elite, João Paulo Rebelo juntou representantes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Liga de clubes, do sindicato dos jogadores, das associações de árbitros e de treinadores, pedindo-lhes contributos para erradicar a violência no desporto.