Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,52% para 5.281,96 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa portuguesa tinha fechado a ganhar, num dia de ganhos generalizados na Europa, com o BCP a liderar os ganhos e a Corticeira Amorim as perdas.

Entre as 19 cotadas que compõem o PSI20, 11 encerraram no vermelho na sexta-feira, com a Corticeira Amorim a encabeçar as perdas (-2,85% para 11,605 euros), e oito no verde, com o BCP a liderar os ganhos (+1,77% para 0,23 euros).