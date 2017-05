Actualidade

O Arroios Film Festival, que decorre de 09 e 16 de setembro, conta este ano com mais participantes do que em 2016, tendo recebido até ao momento 2.200 filmes de 112 países, e quer crescer para fora do país.

Este festival, que vai na segunda edição, é um projeto cultural de cinema dedicado à inclusão, e decorre na freguesia de Arroios, uma das mais multiculturais de Lisboa, mas projeta estender-se a outras cidades e a outros países, já a partir do próximo ano.

De acordo com o diretor do festival, Reza Hajipour, também realizador de cinema, a maioria dos filmes entregues até agora provém dos Estados Unidos, de Espanha, do Irão e também de Portugal, mas as inscrições ainda estão abertas até ao final de maio.