Actualidade

A taxa de desemprego no primeiro trimestre deverá ter voltado a baixar face a igual período do ano passado, de acordo com os analistas contactados pela agência Lusa, que antecipam uma nova quebra para o conjunto do ano.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga na quarta-feira as Estatísticas do Emprego relativas ao primeiro trimestre, depois de no trimestre passado a taxa de desemprego se ter situado nos 10,5%.

Na sexta-feira passada, o instituto reviu em baixa de 0,1 pontos percentuais a taxa de desemprego de fevereiro para 9,9%, o valor mais baixo desde fevereiro de 2009, estimando para março uma nova descida para 9,8%.