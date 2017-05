Actualidade

O departamento de pesquisa económica e financeira do Banco BPI considera que o pior momento da crise financeira de Moçambique já está para trás, antecipando, no entanto, um crescimento abaixo dos níveis de anos anteriores.

"O cenário de curto prazo para a economia de Moçambique melhorou claramente e o ponto mais baixo do ciclo já deve ter passado; no entanto, o cenário ainda é constrangido por vários riscos e é condicionado pela ocorrência de vários eventos", lê-se numa nota de análise, a que a Lusa teve acesso.

Os analistas do BPI salientam que, dos contactos que mantiveram recentemente em Maputo, os intervenientes salientaram "certas fraquezas da economia", destacando "o débil sistema judicial, a elevada burocracia do Estado, as fracas infraestruturas e uma população com poucas qualificações".