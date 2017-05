França/Eleições

A agência de notação financeira Moody's considera que a vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais francesas é positiva para a análise do crédito devido à agenda reformista, mas apontou a importância de apoio do parlamento.

"A agenda política focada nas reformas é positiva do ponto de vista do crédito, desde que ele consiga implementar as reformas e consiga melhorar as metas estabelecidas em termos de crescimento económico a médio prazo e consolidação da dívida, o que poderia, por seu turno, melhorar a força económica de França", escrevem os analistas da agência de 'rating' numa nota hoje divulgada.

O centrista Emmanuel Macron foi eleito com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata da extrema-direita Marine Le Pen, revelam hoje os resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais francesas, que decorreram no domingo.