França/Eleições

O Partido Comunista Português valorizou hoje, em comunicado, a rejeição pelos franceses de Marine Le Pen e do "seu projeto de extrema-direita e xenofobia", mas declarou temer, com Emmanuel Macron, um "aprofundamento do rumo neoliberal" no país.

"Salientando positivamente a rejeição pelo povo francês de Marine Le Pen e do seu projeto de extrema-direita e xenofobia, a eleição de Emmanuel Macron como Presidente de França representa o aprofundamento das políticas que são causa da atual crise económica e social em França e da manutenção dos fatores que alimentam o crescimento da extrema-direita neste país", advogam os comunistas no texto hoje enviado às redações.

Emmanuel Macron, que venceu as eleições presidenciais no domingo, "não representa qualquer virar de página", diz o PCP, "mas sim a intensificação do programa de exploração e de retrocesso social em França e de aprofundamento do rumo neoliberal, militarista e federalista da União Europeia (UE)".