Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Norte anunciou hoje o investimento de "mais de 13 milhões de euros" em obras em hospitais do Porto, Guimarães, Chaves, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Bragança e Viana do Castelo.

Em comunicado divulgado hoje, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) explica que devem começar "ainda no decurso deste semestre" as obras de "beneficiação e ampliação" das unidades hospitalares de Santo António (Porto, Senhora da Oliveira (Guimarães); Chaves; Bragança; São Sebastião (Vila da Feira); Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo.

De acordo com a ARS-N, "está igualmente prevista, dentro do mesmo período, a assinatura de vários contratos no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Integrados - Saúde Mental" e a conclusão da renovação do parque informático nos Cuidados de Saúde Primários, num investimento superior a 1,7 milhões de euros.