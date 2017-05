França/Eleições

O primeiro-ministro desvalorizou hoje a caraterização de liberal feita ao recém-eleito Presidente francês, considerando, pelo contrário, que o programa de Emmanuel Macron está "muito alinhado" com o do Governo português em matéria europeia.

António Costa assumiu esta posição em declarações aos jornalistas no final da primeira parte da sua visita oficial de 24 horas ao Qatar, depois de questionado sobre o caráter político mais liberal do programa do futuro chefe de Estado francês.

"A posição que [Emmanuel Macron] tem apresentado em matéria de Europa aposta no reforço da sua componente social e, claramente, numa nova visão da zona euro como espaço de convergência económica. O programa é muito alinhado com as ideias que temos em matéria europeia", defendeu o primeiro-ministro.