Actualidade

O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Pierre Moscovici, apresenta na quinta-feira as previsões económicas da Primavera, com Portugal na expetativa relativamente à decisão sobre o procedimento por défices excessivos.

Durante o corrente mês de maio, Bruxelas tomará as decisões sobre os procedimentos por défice excessivo (PDE) em curso, entre os quais de Portugal, que falhou a sua meta para 2015 mas, segundo o Eurostat, em 2016 registou um défice de 2%, abaixo do limite de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) imposto por Bruxelas, cumprindo-se assim uma condição essencial para a saída do Procedimento por Défices Excessivos.

O peso da dívida portuguesa foi de 130,4%, a terceira maior da UE e mais do dobro do rácio de 60% do PIB.