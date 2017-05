Actualidade

Os inspetores do Trabalho detetaram mais de 100 falsos recibos verdes em empresas de media, no âmbito de uma operação em que foram realizadas visitas a 197 empresas, anunciou hoje a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Durante dois dias, em abril, a ACT realizou ações inspetivas em todo o território continental, com o objetivo de verificar a regularidade do recurso a contratos de prestação de serviço no âmbito da comunicação social.

"Esta intervenção envolveu cerca de 145 inspetores do trabalho, de diversos locais da ACT, tendo sido visitadas 197 empresas - além ainda de entidades em Lisboa e Porto, teve também enfoque em rádios e imprensa de âmbito regional", refere a ACT, em comunicado.