Ciclo dedicado a Kenji Mizoguchi está quase a começar no Porto

O ciclo dedicado a Kenji Mizoguchi continua no Espaço Nimas, em Lisboa, e vai começar no Porto.

Entre 11 e 31 de maio, na capital, vão poder ser vistos três novos títulos do mestre japonês: A Senhora Oyu (1951), A Imperatriz Yang Kwei Fei (1955) e Rua da Vergonha (1956).

Também a partir de 11 de maio, podem ser vistas no Teatro Municipal do Campo Alegre, no Porto, as nove obras-primas de Kenji Mizoguchi, num programa que se estende até 21 de junho.