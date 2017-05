Prova de vinhos

Para os amantes do vinho, a Adega do Palácio – Wine Bar apresenta no dia 10 de maio, às 18h30, Conversas na Adega, que vai acontecer uma vez por mês neste espaço.

Esta primeira edição é brindada com um wine talk e uma prova de 6 vinhos da Quinta do Portal no Douro, dinamizada pela Enóloga Catarina Fernandes.

A Adega do Palácio – Wine Bar apresenta uma vasta seleção de vinhos, sempre acompanhados com as melhores sugestões de petiscos. Com capacidade para 70 pessoas, está aberta todos os dias entre as 17h30 e a 1h.

A entrada é gratuita.