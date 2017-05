Desporto

O primeiro-ministro afirmou hoje que as autoridades políticas do Qatar, país que vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol em 2022, estão muito interessadas em conhecer a experiência portuguesa com a organização do "Euro 2004".

António Costa falou neste ponto em concreto das relações entre os dois países antes de se reunir com a Câmara do Comércio do Qatar e com a Associação Empresarial do Qatar.

"O Qatar vai organizar o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 e está muito interessado em conhecer a nossa experiência do Euro 2004. Conhece a experiência das nossas empresas de obras públicas na construção de infraestruturas e de equipamentos diversos", especificou o primeiro-ministro.