A artista plástica Susana Anágua vai inaugurar, na quinta-feira, no Museu do Chiado, em Lisboa, uma exposição que liga a palavra desterro a um conjunto de edifícios e estruturas industriais da cintura industrial ribeirinha da capital.

Com curadoria de Celso Martins, a exposição "Desterro" é inaugurada às 19:00, e abre ao público na sexta-feira, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, com obras recentes em vídeo e fotografia digital, segundo uma nota da entidade hoje divulgada.

"Desterro" é um projeto multidisciplinar que faz relacionar a memória industrial do Tejo com a memória histórica e toponímica de uma localização particular da cidade de Lisboa, aquela que, na zona dos Anjos, ganhou o seu nome por causa do Hospital de Nossa Senhora do Desterro, explica o curador num texto sobre a exposição.