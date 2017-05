Actualidade

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão estar na terça-feira, dia da Europa, num debate com jovens na Faculdade de Direito de Lisboa, informaram fontes de Belém e de São Bento à Agência Lusa.

A sessão, indicaram as fontes, arranca pelas 15:00 e quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer António Costa farão breves intervenções antes de integrarem um debate com jovens da faculdade onde o Presidente da República foi docente e o chefe do Governo foi aluno.

Na terça-feira, 09 de maio, assinala-se o dia da Europa, que comemora a paz e unidade na Europa e assinala o aniversário da "Declaração Schuman".