Actualidade

O BCP registou um resultado líquido de 50,1 milhões de euros entre janeiro e março, uma subida de 7% face ao lucro de 46,7 milhões de euros em igual período do ano passado, anunciou hoje o banco.

Nuno Amado, presidente do BCP, realçou na conferência de imprensa de apresentação de contas, em Lisboa, que a melhoria do resultado líquido está ligada à "expansão contínua do resultado 'core' [margem financeira mais comissões menos custos operacionais], que mais do que quintuplicou desde o primeiro trimestre de 2013".

O resultado 'core' do BCP aumentou 19,5% no primeiro trimestre (face a igual período do ano anterior), atingindo os 254,8 milhões de euros, graças ao crescimento de 13,7% da margem financeira para 332,3 milhões de euros e à redução de 2% dos custos operacionais para 238,3 milhões de euros.