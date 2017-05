Desporto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai tornar públicos os relatórios de jogo das equipas de arbitragem nas competições profissionais a partir da época 2017/2018, foi hoje anunciado.

Segundo informa a FPF, os relatórios dos árbitros passam a ser públicos no seu site depois de concluída a análise e publicadas as decisões do Conselho de Disciplina.

A decisão da Direção da FPF foi tomada hoje e depois de consultados o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina.