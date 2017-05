Actualidade

Um homem de 35 anos foi detido pela polícia, suspeito de seis roubos com ameaça de arma branca, após abordar as vítimas a quem pedia para tirar uma 'selfie', anunciou hoje o comando metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo informou em comunicado o comando metropolitano, a Divisão de Segurança a Transportes Públicos da PSP deteve, pelas 13:00 de sexta-feira, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, o suspeito de seis assaltos na estação ferroviária de Roma-Areeiro e nas imediações.

"O detido abordava as vítimas, sempre jovens estudantes, no interior da estação e nos acessos a quem pedia para tirar uma 'selfie', levando-as para lugares mais isolados", com o pretexto de serem ideais para tirar os autorretratos, explicou a nota da PSP.