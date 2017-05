Actualidade

Os trabalhadores despedidos da Siderurgia Nacional Serviços, no concelho do Seixal, em 2001, avançaram com um recurso para o Supremo Tribunal, depois de não lhes ter sido dada razão na primeira instância e na Relação.

"Resta-nos o Supremo Tribunal de Justiça, para o qual interpusemos recurso. Contudo, sabendo que o mesmo apenas analisa questões de Direito, temos pouca esperança numa decisão favorável, mas vamos levar esta luta até ao fim", disse à Lusa Pereira Fernandes, do grupo de trabalhadores despedidos da Siderurgia Nacional.

Nuno Silva, outro dos trabalhadores despedidos, confirmou que os antigos trabalhadores decidiram avançaram com o recurso.