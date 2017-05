Papa

Quatro parques de estacionamento a norte do Santuário de Fátima, com capacidade total para cerca de 960 viaturas, já estão lotados, a menos de uma semana da peregrinação do papa Francisco, informou fonte da GNR.

"Os parques 3, 4, 5 e 6, a norte do santuário, estão lotados", adiantou a mesma fonte, explicando que nestes espaços cabem cerca de 960 viaturas ligeiras.

A GNR esclareceu que os parques 11 a 14 estão fechados ao público, mas vão reabrir na manhã de quinta-feira, exclusivamente para autocarros.