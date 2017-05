Papa

Telas com as imagens oficiais da canonização de Jacinta e Francisco Marto, hoje apresentadas, vão ser colocadas na fachada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima de forma a serem vistas de qualquer parte do recinto.

As telas com retratos dos dois pastorinhos feitos pela artista Sílvia Patrício terão cerca de onze metros de altura por três de largura e, segundo o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, apesar de serem pensadas para o momento da canonização, vão manter-se mais algum tempo.

"Será sempre um elemento provisório, transitório. Mas, pelo menos até outubro, teremos estas telas na fachada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário a recordar-nos este momento feliz", afirmou aos jornalistas, durante a sessão de apresentação das imagens dos beatos.