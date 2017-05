Actualidade

O presidente do BCP, Nuno Amado, considerou hoje "muito positiva" a relação existente com o maior acionista do banco, a chinesa Fosun, que entrou no capital da instituição há cerca de seis meses.

"Quero realçar o facto de ser uma relação jovem, mas muito positiva, de parte a parte. Ambos queremos criar valor", comentou o gestor durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do BCP, em Lisboa.

De resto, Nuno Amado considerou que "é bom que haja diversidade de acionistas".