Actualidade

Portugal e Marrocos comprometeram-se hoje a reforçar a cooperação na área da Defesa, com as autoridades marroquinas a mostrar interesse na capacidade submarina, de reparação e construção naval e de vigilância marítima portuguesas, disse o ministro Azeredo Lopes.

"No combate à poluição ou nas questões da segurança marítima, como nas questões do salvamento marítimo, nós temos bastante a propor a Marrocos e podemos beneficiar também de uma cooperação mais intensa com Marrocos", afirmou o ministro da Defesa Nacional, em declarações à Agência Lusa.

José Azeredo Lopes reuniu-se hoje na capital marroquina, Rabat, com o ministro delegado junto do primeiro-ministro para a Administração dos Assuntos de Defesa, Abdellatif Loudiyi, e com o Inspetor-Geral das Forças Armadas, general Abdalfattah Luarak.