O presidente do BCP disse hoje que o grande esforço de redução de custos já foi feito nos últimos anos e que o que acontecerá este ano será um processo normal de saída de pessoas.

"O grande esforço já foi feito em 2012, 2013 e 2014, em 2015 e em 2016 já foi menor e em 2017 menor será", disse hoje o presidente do BCP, Nuno Amado, quando questionado sobre os planos do banco para cortes de custos, nomeadamente com redução de trabalhadores e de agências.

O BCP fechou o primeiro trimestre com 7.327 trabalhadores em Portugal, menos seis do que no final do ano passado, e com 615 agências, menos seis do que em dezembro.