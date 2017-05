Papa

O 'ferry' internacional que liga Caminha (Alto Minho) e La Guardia (Galiza) vai interromper aquela travessia entre os dias 10 e 13 devido à reposição temporária do controlo de fronteiras durante a visita do papa Francisco a Fátima.

Em declarações hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves adiantou que a decisão foi tomada na sequência da resolução do Conselho de Ministros de março que repõe temporariamente o controlo de fronteiras no âmbito da vista do papa Francisco marcada para os dias 12 e 13 de maio.

A reposição do controlo de fronteiras vai estar vigente entre 00:00 de 10 de maio e as 00:00 de 14 de maio.