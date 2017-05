Actualidade

A Câmara de Valongo anunciou hoje que vai substituir a 100% a rede de iluminação pública convencional por tecnologia LED, num investimento de oito milhões de euros que será pago com as próprias poupanças.

Num comunicado intitulado "Município será o primeiro da Área Metropolitana do Porto a substituir toda a rede de iluminação pública com tecnologia LED" a Câmara de Valongo, distrito do Porto, conta que assinou esta tarde com a EDP um contrato de venda de tecnologia LED para iluminação pública.

"Trata-se de um dos maiores contratos de venda de tecnologia LED em formato ECO.AP, um conceito que permite ao Município pagar o investimento de oito milhões de euros com as próprias poupanças, sem aumentar a despesa pública", refere nota da Câmara de Valongo que descreve um contrato assinado entre o presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, e o administrador da EDP Comercial, António Coutinho.