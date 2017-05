Actualidade

A existência e a humanidade possíveis, no presente, é uma das questões levantadas pela peça "Inferno", primeira estação de "A Divina Comédia", de Dante, que O Bando estreia na próxima quinta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Com esta peça, O Bando tenta "criar uma memória no espetador e fazer com que essa memória construa um imaginário que o ajude a sobreviver no tempo que corre", disse o diretor da companhia, João Brites, à imprensa, no final do ensaio hoje realizado.

"Acreditamos que esta fantasia de Dante e este imaginário de Dante nos permite perceber que os mesmos tipos de problemas se mantêm", sublinhou João Brites, pois o Inferno "está no meio de nós".