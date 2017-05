Actualidade

O treinador do Desportivo de Chaves, Ricardo Soares, confirmou hoje que vai mesmo deixar o comando técnico do clube flaviense no final da presente temporada, mas deixou ainda em aberto o seu futuro para a próxima época.

Em declarações prestadas na conferência de imprensa após o desaire dos transmontanos diante do Estoril-Praia, por 2-1, em jogo da 32ª jornada da I Liga, o técnico, de 42 anos, sublinhou que a decisão já estava tomada há algum tempo, bem antes de começarem a circular rumores do fim da ligação entre as duas partes.

"Sim, confirmo [a saída do clube]. No final desta época não serei mais treinador do Desportivo de Chaves. É um excelente clube, com excelentes adeptos e que me proporcionou trabalhar na I Liga. Estarei eternamente grato", começou por referir.