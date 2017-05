Actualidade

Grupos de defesa dos direitos humanos e outras organizações lançaram, esta segunda-feira, uma campanha para reduzir drasticamente os homicídios no Brasil, líder mundial em termos do número absoluto de mortes registadas anualmente.

Em 2015, último ano com dados comparativos disponíveis, 56.212 pessoas foram mortas no Brasil, segundo o Instituto Igarapé - que compila informações das Nações Unidas e de governos em todo o mundo --, ou seja, mais do que em países como a China ou a Índia, que têm populações muito maiores.

A iniciativa, denominada Instinto de Vida, pretende reduzir o número de homicídios em 50% ao longo dos próximos dez anos.